Thann

Traces de vie, vies à retracer

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Animé par Priscille Silva ( Les mots qui sèment ), cet atelier d’écriture créative invite à explorer souvenirs, émotions et imagination à travers des propositions inspirantes, dans un moment de partage et de créativité.

Animé par Priscille Silva ( Les mots qui sèment ), cet atelier d’écriture créative vous invite à explorer vos souvenirs, vos émotions et votre imagination à travers les mots. Guidé par des propositions d’écriture inspirantes, chacun est libre de laisser s’exprimer sa créativité et de réinventer des histoires, réelles ou imaginaires, dans un moment de partage et d’expression. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

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English :

Led by Priscille Silva (%AB Les mots qui s%E8ment %BB), this creative writing workshop invites participants to explore memories, emotions, and imagination through inspiring prompts, in a moment of sharing and creativity.

L’événement Traces de vie, vies à retracer Thann a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay