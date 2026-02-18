Traces et indices Vierzon
Traces et indices Vierzon samedi 26 septembre 2026.
Traces et indices
Vierzon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Quel animal a bien pu passer par là ? Empreintes, déjections, restes de repas, coquilles vides, poils ou plumes qu’ils perdent, les animaux laissent de nombreux indices de leur passage.
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26
English :
What animal might have passed through here? Footprints, droppings, meal remains, empty shells, shed hairs or feathers animals leave many clues to their passage.
L’événement Traces et indices Vierzon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON