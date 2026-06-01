TraceS spécial Bordeaux : raconter l’histoire des mobilisations LGBTQIA+ dans la lutte contre le Sida par le jeu vidéo et le zine, Cour Mably, Bordeaux

TraceS spécial Bordeaux : raconter l’histoire des mobilisations LGBTQIA+ dans la lutte contre le Sida par le jeu vidéo et le zine Dimanche 14 juin, 13h00 Cour Mably Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T13:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Dans le cadre de sa programmation « VIH-SIDA, 40 ans d’histoires en Gironde », Bordeaux Ville Sans Sida propose un épisode spécial « TraceS Bordeaux », co-construit avec des acteur·ices LGBTQIA+ locaux. Ce projet prend la forme d’un jeu vidéo narratif, accompagné d’un zine collaboratif, s’appuyant sur les archives du Girofard, de la Boîte sous le lit et du CAPC.

Présenté lors d’un temps fort en juin à la Cour Mably, il retrace les mobilisations contre le VIH/Sida et pour les droits LGBTQIA+ des années 90 à aujourd’hui. Le public est invité à découvrir, jouer et interagir avec le dispositif, tout en participant à des ateliers créatifs (badges, marque-pages).

Le projet mêle mémoire, prévention et expression artistique pour sensibiliser aux enjeux actuels de santé sexuelle et lutter contre les discriminations, notamment la sérophobie. Il valorise les récits locaux et favorise la transmission intergénérationnelle.

Après l’événement, le jeu sera accessible dans différents lieux culturels et associatifs bordelais ainsi qu’en ligne, afin de prolonger son impact auprès du grand public.

En partenariat avec Le Girofard, la Boîte sous le lit, l’Espace QG, la Fabric’Art-thérapie et la Ville de Bordeaux.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

À partir d’archives locales, venez jouer, créer et échanger autour de la mémoire, de la prévention et des luttes passées et actuelles. Une expérience immersive entre art, histoire et engagement. #moisdesfiertes #fiertes #LGBTQIA #LGBT #VIH #Sida #archives #memoire

Ville de Bordeaux