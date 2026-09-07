Traceurs de mémoire, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Traceurs de mémoire Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez des mondes imaginaires et donnez vie à votre vision du château de Camponac. Entre passé, présent et futur, laissez parler votre imagination et créez un univers qui vous ressemble.

À vous de jouer… et de créer !

Prérequis : savoir utiliser un ordinateur.

Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte pendant toute la durée de ce rendez-vous.

Sur réservation : https://www.pessac.fr/

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Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://www.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026

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