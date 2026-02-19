Tradimardi Maison du luthier/Musée Jenzat
Tradimardi Maison du luthier/Musée Jenzat mardi 11 août 2026.
Tradimardi
Maison du luthier/Musée 8 rue des Luthiers Jenzat Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
2026-08-11
Deux ou trois musiciens en répétition sur des répertoires de musique traditionnelle collectée.
Maison du luthier/Musée 8 rue des Luthiers Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 80 35 27 musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Two or three musicians rehearse repertoires of collected traditional music.
L’événement Tradimardi Jenzat a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Val de Sioule