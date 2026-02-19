Tradimardi Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat
Tradimardi
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers Jenzat
mardi 18 août 2026.
Maison du luthier Musée 8, Rue des Luthiers
03800 JENZAT
Jenzat
Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
L’entrée du musée donne accès aux animations du jour
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
2026-08-18
Il était une fois la chanson traditionnelle.
+33 6 80 80 35 27
musee-luthiers.jenzat@wanadoo.fr
English :
Once upon a time, there was traditional song.
