Trahisons Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Trahisons

Du mercredi 25 au vendredi 27 novembre 2026 à partir de 20h.

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 15h et à partir de 20h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-28

Dans cette pièce d’Harold Pinter, remise au goût du jour par Tatiana Vialle, les histoires d’amour se racontent à contre-courant… et Swann Arlaud y est comme un poisson dans l’eau.

Tout commence par la fin. Emma et Jerry se retrouvent dans un bar deux ans après leur rupture. La jeune femme apprend à son ex-amant qu’elle a quitté son mari, non sans lui avoir avoué leur liaison. L’histoire de ce triangle amoureux se rembobine alors sous nos yeux, remontant le temps de duperie en mensonges, de manipulations en petits arrangements lâches.







Swann Arlaud en amant blessé, Marc Arnaud en mari trompé nous agacent autant qu’ils nous émeuvent. Quant à Marie Kauffmann, elle resplendit dans ce rôle de femme flouée qui s’émancipe. A l’envers comme à l’endroit, ces trois-là nous régalent de la fin à la fin.









Texte Harold Pinter

Mise en scène Tatiana Vialle

Avec Swann Arlaud, Marc Arnaud, Marie Kauffmann .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this play by Harold Pinter, brought up to date by Tatiana Vialle, love stories unfold “against the grain”—and Swann Arlaud is right in his element.

L’événement Trahisons Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille