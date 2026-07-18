Trail Art à La Noue, Rue du clos français, Montreuil

Informations pratiques

Trail Art à La Noue Dimanche 20 septembre, 10h00 Rue du clos français Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Entouré de deux animateurs sportifs et d’une conférencière culturelle, venez faire du renforcement musculaire tout en vous cultivant sur le patrimoine caché montreuillois.

Rue du clos français 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

Circuit commenté sportif « Trail Art à La Noue »

©Daria Horsch