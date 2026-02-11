Trail de la diligence Bessines-sur-Gartempe
Trail de la diligence Bessines-sur-Gartempe dimanche 4 octobre 2026.
Trail de la diligence
Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Evénement sportif organisé par l’association BSG Athlétisme. Sentiers de l’ancienne Diligence qui mènent vers les villages de Beaubiat, Grammont Lavaud et le lac de Sagnat. A l’arrivée au stade Welsch, moment festif et convivial. .
Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 93 85 27 magali.celier@yahoo.fr
