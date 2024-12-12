Trail de l’Etendard 17 km Le Bourg-d’Oisans
Trail de l’Etendard 17 km Le Bourg-d’Oisans dimanche 26 juillet 2026.
Le Bourg-d’Oisans
Trail de l’Etendard 17 km
Foyer Municipal Le Bourg-d’Oisans Isère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le 17 km du Bourg -’Oisans est l’épreuve par excellence pour tous les amateurs de profils de course de niveau accessible pour des coureurs entrainés ! Si vous n’avez pas l’habitude de la compétition, c’est l’épreuve par excellence !
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Foyer Municipal Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 03 25 association@traildeletendard.com
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English : Trail de l’Etendard 17 km
The 17 km of Bourg -‘Oisans is the event par excellence for all lovers of running profiles of an accessible level for trained runners! If you’re not used to competition, this is the event for you!
L’événement Trail de l’Etendard 17 km Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2024-12-12 par Oisans Tourisme
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