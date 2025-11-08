Le Bourg-d’Oisans

Trail de l’Etendard

Foyer Municipal Le Bourg-d’Oisans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

LA traversée du massif des Grandes Rousses depuis le Bourg-d’Oisans ou St Sorlin, en passant au pied du Glacier de l’Etendard. Vous aimez les lacs ? Vous passerez à proximité de 12 lacs remarquables et une boucle passant au pied du Pic de l’Etendard

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Foyer Municipal Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 03 25 association@traildeletendard.com

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English : Trail de l’Etendard

THE crossing of the Grandes Rousses massif from Le Bourg-d’Oisans or St Sorlin, passing at the foot of the Glacier de l’Etendard. Do you like lakes? You’ll pass by 12 remarkable lakes and a loop passing at the foot of Pic de l’Etendard.

L’événement Trail de l’Etendard Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2025-11-08 par Oisans Tourisme