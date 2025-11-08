Trail de l’Etendard Le Bourg-d’Oisans
Trail de l’Etendard Le Bourg-d’Oisans samedi 1 août 2026.
Le Bourg-d’Oisans
Trail de l’Etendard
Foyer Municipal Le Bourg-d’Oisans Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
LA traversée du massif des Grandes Rousses depuis le Bourg-d’Oisans ou St Sorlin, en passant au pied du Glacier de l’Etendard. Vous aimez les lacs ? Vous passerez à proximité de 12 lacs remarquables et une boucle passant au pied du Pic de l’Etendard
.
Foyer Municipal Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 03 25 association@traildeletendard.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail de l’Etendard
THE crossing of the Grandes Rousses massif from Le Bourg-d’Oisans or St Sorlin, passing at the foot of the Glacier de l’Etendard. Do you like lakes? You’ll pass by 12 remarkable lakes and a loop passing at the foot of Pic de l’Etendard.
L’événement Trail de l’Etendard Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2025-11-08 par Oisans Tourisme
À voir aussi à Le Bourg-d'Oisans (Isère)
- La montée de l’Alpe d’Huez, la classique en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère 1 mai 2026
- Le tour du lac du Verney en vélo électrique depuis Bourg-d’Oisans Le Bourg-d’Oisans Isère 1 mai 2026
- La boucle de la plaine du Bourg en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère 1 mai 2026
- La Route des Savoir-Faire de l’Oisans Le Bourg-d’Oisans Isère 1 mai 2026
- La boucle du Vénéon en vélo électrique Le Bourg-d’Oisans Isère 1 mai 2026