L’Étape du Tour de France (tour amateur) Le Bourg-d’Oisans Alpe d’Huez

Le Bourg-d’Oisans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

C’est le rêve absolu de tout cycliste amateur participer à la légendaire Étape du Tour sur le même parcours que la 20e étape Bourg d’Oisans Alpe d’Huez du Tour de France.

.

Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 11 44 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Étape du Tour de France (amateur tour) Le Bourg-d’Oisans Alpe d’Huez

It’s the absolute dream of every amateur cyclist: to take part in the legendary Étape du Tour on the same route as the Tour de France’s 20th Bourg d’Oisans Alpe d’Huez stage.

L’événement L’Étape du Tour de France (tour amateur) Le Bourg-d’Oisans Alpe d’Huez Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2026-02-03 par Alpe d’Huez Tourisme