Championnat de Ligue Motocross &Quads Terrain de Motocross Le Bourg-d’Oisans

Le Bourg-d’Oisans

Championnat de Ligue Motocross &Quads

Terrain de Motocross Chemin de la Catonne Le Bourg-d’Oisans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

le Motocross de l’Oisans accueillera le championnat de ligue Auvergne-Rhône-Alpes de motocross et quad. Une journée sportive et conviviale, ouverte à tous, avec des pilotes venus de toute la région et un beau spectacle mécanique.

.

Terrain de Motocross Chemin de la Catonne Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 28 01 73 motocross.oisans38@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Motocross & Quad League Championship

Motocross de l’Oisans will host the Auvergne-Rhône-Alpes motocross and quad league championship. A sporting and friendly day, open to all, with riders from all over the region and a great mechanical show.

L’événement Championnat de Ligue Motocross &Quads Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2026-05-23 par Oisans Tourisme