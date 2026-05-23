Championnat de Ligue Motocross &Quads Terrain de Motocross Le Bourg-d’Oisans
Championnat de Ligue Motocross &Quads Terrain de Motocross Le Bourg-d’Oisans dimanche 14 juin 2026.
Le Bourg-d’Oisans
Championnat de Ligue Motocross &Quads
Terrain de Motocross Chemin de la Catonne Le Bourg-d’Oisans Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
le Motocross de l’Oisans accueillera le championnat de ligue Auvergne-Rhône-Alpes de motocross et quad. Une journée sportive et conviviale, ouverte à tous, avec des pilotes venus de toute la région et un beau spectacle mécanique.
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Terrain de Motocross Chemin de la Catonne Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 28 01 73 motocross.oisans38@gmail.com
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English : Motocross & Quad League Championship
Motocross de l’Oisans will host the Auvergne-Rhône-Alpes motocross and quad league championship. A sporting and friendly day, open to all, with riders from all over the region and a great mechanical show.
L’événement Championnat de Ligue Motocross &Quads Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2026-05-23 par Oisans Tourisme
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