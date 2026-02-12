Tour de france 2026 étape 20 Bourg-d’Oisans Alpe d’Huez

Le Bourg-d’Oisans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La 20ème étape du Tour de France aura lieu le 25 Juillet 2026 au départ du Bourg-d’Oisans avec une arrivée à l’Alpe d’Huez, pour une étape 100% Oisans.

.

Le Bourg-d’Oisans 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 80 03 25 info-bourgdoisans@oisans.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour de france 2026 stage 20: Bourg-d’Oisans Alpe d’Huez

The 20th stage of the Tour de France will take place on July 25, 2026, starting from Bourg-d’Oisans and finishing at Alpe d’Huez, for a 100% Oisans stage.

L’événement Tour de france 2026 étape 20 Bourg-d’Oisans Alpe d’Huez Le Bourg-d’Oisans a été mis à jour le 2026-02-10 par Oisans Tourisme