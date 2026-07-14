Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition) Place du Docteur Bourdongle Nyons
jeudi 17 septembre 2026 · Place du Docteur Bourdongle · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition)
Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-17
Samedi Marche nordique (10h) / Course des enfants dans l’après-midi
Dimanche 40 km (départs places des Arcades à 7h30) / 22km (à 9h) / 9.5 km (à 10h) / randonnée (à 10h05)
Départ place des Arcades
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Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes couriranyons@gmail.com
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English :
Saturday: Nordic walking (10 a.m.) / Children’s race in the afternoon
Sunday: 40 km (start at Place des Arcades at 7:30 a.m.) / 22 km (at 9 a.m.) / 9.5 km (10:00 a.m.) / Hike (10:05 a.m.)
Start at Place des Arcades
L’événement Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition) Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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