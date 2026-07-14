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Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition) Place du Docteur Bourdongle Nyons

jeudi 17 septembre 2026 · Place du Docteur Bourdongle · Nyons

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Place du Docteur Bourdongle
Adresse
La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition)

Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-17

Samedi Marche nordique (10h) / Course des enfants dans l’après-midi
Dimanche 40 km (départs places des Arcades à 7h30) / 22km (à 9h) / 9.5 km (à 10h) / randonnée (à 10h05)
Départ place des Arcades
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Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   couriranyons@gmail.com

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English :

Saturday: Nordic walking (10 a.m.) / Children’s race in the afternoon
Sunday: 40 km (start at Place des Arcades at 7:30 a.m.) / 22 km (at 9 a.m.) / 9.5 km (10:00 a.m.) / Hike (10:05 a.m.)
Start at Place des Arcades

L’événement Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition) Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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