Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition) Place du Docteur Bourdongle Nyons

Informations pratiques

Nyons

Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition)

Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-17

Samedi Marche nordique (10h) / Course des enfants dans l’après-midi

Dimanche 40 km (départs places des Arcades à 7h30) / 22km (à 9h) / 9.5 km (à 10h) / randonnée (à 10h05)

Départ place des Arcades

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Place du Docteur Bourdongle La Place du Docteur Bourdongle ou Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes couriranyons@gmail.com

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English :

Saturday: Nordic walking (10 a.m.) / Children’s race in the afternoon

Sunday: 40 km (start at Place des Arcades at 7:30 a.m.) / 22 km (at 9 a.m.) / 9.5 km (10:00 a.m.) / Hike (10:05 a.m.)

Start at Place des Arcades

L’événement Trail de Nyons et Baronnies (8ème édition) Nyons a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale