Trail des 2 Salines Saline royale Arc-et-Senans

Trail des 2 Salines

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Au cœur d’une nature baignée dans la douceur automnale, venez nous retrouver sur les traces de la grande histoire du sel et arpentez les différents parcours proposés entre Salins-les-Bains, Port-Lesney et Arc-et-Senans pour une arrivée à la Saline royale.

Ouverture des inscriptions prochainement

L’accès au parc (hors musées expositions) est gratuit ce jour de trail

La visite des expositions et musées est au tarif exceptionnel de 10€ (gratuit de 16 ans)

Traileurs novices et confirmés, plusieurs parcours vous sont proposés

– Trail (solo ou relais)

30km 1000m D+

Un tracé sportif et varié qui suit une bonne partie du tracé de l’ancien saumoduc entre les deux Salines, par les vallées de la Furieuse et de la Loue.

– Course Rando des Gabelous

15km 285m D+

La course des Gabelous démarre de Port-Lesney et rejoint la Saline royale sur le tracé de la Via Salina. Une course nature à travers forêts et vignes. Pour les amateurs de défis allégés, optez pour la randonnée et sillonnez les sentiers bucoliques du Jura et du Doubs.

– Marche nordique (compétition ou open)

15km 70m D+

Discipline en vogue, participez à une course de marche nordique labellisée ou inscrivez vous sur l’open afin de simplement découvrir ce sport. .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des 2 Salines

L’événement Trail des 2 Salines Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-12-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA