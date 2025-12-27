Trail des 2 Salines Saline royale Arc-et-Senans
Trail des 2 Salines Saline royale Arc-et-Senans dimanche 4 octobre 2026.
Trail des 2 Salines
Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Au cœur d’une nature baignée dans la douceur automnale, venez nous retrouver sur les traces de la grande histoire du sel et arpentez les différents parcours proposés entre Salins-les-Bains, Port-Lesney et Arc-et-Senans pour une arrivée à la Saline royale.
Ouverture des inscriptions prochainement
L’accès au parc (hors musées expositions) est gratuit ce jour de trail
La visite des expositions et musées est au tarif exceptionnel de 10€ (gratuit de 16 ans)
Traileurs novices et confirmés, plusieurs parcours vous sont proposés
– Trail (solo ou relais)
30km 1000m D+
Un tracé sportif et varié qui suit une bonne partie du tracé de l’ancien saumoduc entre les deux Salines, par les vallées de la Furieuse et de la Loue.
– Course Rando des Gabelous
15km 285m D+
La course des Gabelous démarre de Port-Lesney et rejoint la Saline royale sur le tracé de la Via Salina. Une course nature à travers forêts et vignes. Pour les amateurs de défis allégés, optez pour la randonnée et sillonnez les sentiers bucoliques du Jura et du Doubs.
– Marche nordique (compétition ou open)
15km 70m D+
Discipline en vogue, participez à une course de marche nordique labellisée ou inscrivez vous sur l’open afin de simplement découvrir ce sport. .
Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
