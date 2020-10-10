Trail des fours à chaux à Montjean-sur-Loire Complexe sportif Mauges-sur-Loire
Trail des fours à chaux à Montjean-sur-Loire Complexe sportif Mauges-sur-Loire dimanche 7 juin 2026.
Mauges-sur-Loire
Trail des fours à chaux à Montjean-sur-Loire
Complexe sportif 94 route du Mesnil en Vallée Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 15:00:00
Date(s) :
2026-06-07
7ème édition du Trail des Fours à Chaux à Montjean-sur-Loire à 30min d’Angers.
Au cœur du patrimoine chaufournier de Montjean-sur-Loire, arpentez les sentiers et dépassez vos limites avec des parcours sportifs variés dans un cadre ligérien idéal.
3 parcours ouverts aux individuels
-Pour le 9 km hommes et femmes nés en 2010 et avant départ 9h15 (solo et duo)
-Pour le 17 km hommes et femmes nés en 2008 et avant départ 9h
-Pour le 28 Km hommes et femmes nés en 2006 et avant départ 8h30
Venez découvrir des lieux habituellement fermés au public, des vues inédites et des paysages splendides.
Courses limitées à 800 participants sur l’ensemble des 3 courses. Pour chaque inscription 1€ sera reversé à une association, cette année, c’est l’association PAS A PAS 49 qui sera mise à l’honneur.
Restauration proposée sur place avec des food-trucks.
Interdit aux chiens. .
Complexe sportif 94 route du Mesnil en Vallée Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 78 53 tanguybazante@yahoo.fr
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English :
7th edition of the Trail des Fours à Chaux in Montjean-sur-Loire, 30min from Angers.
L’événement Trail des fours à chaux à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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