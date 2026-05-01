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Trail des Légendes et Sillon X-Trail Savenay

Trail des Légendes et Sillon X-Trail Savenay samedi 30 mai 2026.

Adresse : Route du Lac

Ville : 44260 Savenay

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5

Savenay

Trail des Légendes et Sillon X-Trail

Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Au programme
Sillon X Trail des Légendes 5 km (départ 18h00)
Sillon X Trail 14 km (départ 19h15)
Concert à 21h pour une soirée 100 % festive

Que vous soyez débutant ou trailer aguerri, venez relever le défi et partager un moment unique au cœur du Sillon de Bretagne   .

Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

L’événement Trail des Légendes et Sillon X-Trail Savenay a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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