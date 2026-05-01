Savenay

Trail des Légendes et Sillon X-Trail

Route du Lac Savenay Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Au programme

Sillon X Trail des Légendes 5 km (départ 18h00)

Sillon X Trail 14 km (départ 19h15)

Concert à 21h pour une soirée 100 % festive

Que vous soyez débutant ou trailer aguerri, venez relever le défi et partager un moment unique au cœur du Sillon de Bretagne .

Route du Lac Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trail des Légendes et Sillon X-Trail Savenay a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay