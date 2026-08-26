Trail du Creux de l’Enfer à la vallée des Rouets Parking de l’église Saint-Symphorien du Moutier Thiers

dimanche 4 octobre 2026 · Parking de l'église Saint-Symphorien du Moutier · Thiers

Informations pratiques

Thiers

Trail du Creux de l’Enfer à la vallée des Rouets

Parking de l’église Saint-Symphorien du Moutier 2 Avenue de la Libération Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 16:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Découvrez l’histoire industrielle de Thiers au fil d’un parcours de trail alliant effort physique et découverte du patrimoine.

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Parking de l’église Saint-Symphorien du Moutier 2 Avenue de la Libération Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Discover Thiers’ industrial history along a trail run that combines physical exertion with exploring the local heritage.

L’événement Trail du Creux de l’Enfer à la vallée des Rouets Thiers a été mis à jour le 2026-08-26 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme