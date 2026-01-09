Trail La Landsberg Barr
dimanche 29 novembre 2026 · Barr
Informations pratiques
Barr
Trail La Landsberg
Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Composé essentiellement de sentiers, la course serpente à travers les vignobles, les forêts, les vestiges du mur païen et de nombreux points de vue.
La Landsberg est une épreuve de trail qui se déroule dans le pays de Barr et du Mont Sainte-Odile. Elle se compose de trois courses avec des tracés qui ne sont révélées que la veille de la course pour que la compétition reste passionnante. Composé essentiellement de sentiers, ils serpentent à travers les vignobles, les forêts, les vestiges du mur païen et de nombreux points de vue.
Formats
24Km 900M D+
16Km 550M D+
9Km 350M D+ .
Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Composed mainly of trails, the course winds through vineyards, forests, the remains of the pagan wall and numerous viewpoints.
L’événement Trail La Landsberg Barr a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Barr (Bas-Rhin)
- Dégustation Crémants et fromages Barr 11 septembre 2026
- Initiation à la course d’orientation Barr 13 septembre 2026
- Cours de cuisine végétale Saveurs de l’Inde du Sud (peu/non piquant) Barr 13 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine à la Folie Marco Barr 19 septembre 2026
- Animations au musée de la Folie Marco, Musée de la Folie Marco, Barr 19 septembre 2026