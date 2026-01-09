Informations pratiques

Barr

Trail La Landsberg

Place de l’Hôtel de Ville Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Composé essentiellement de sentiers, la course serpente à travers les vignobles, les forêts, les vestiges du mur païen et de nombreux points de vue.

La Landsberg est une épreuve de trail qui se déroule dans le pays de Barr et du Mont Sainte-Odile. Elle se compose de trois courses avec des tracés qui ne sont révélées que la veille de la course pour que la compétition reste passionnante. Composé essentiellement de sentiers, ils serpentent à travers les vignobles, les forêts, les vestiges du mur païen et de nombreux points de vue.

Formats

24Km 900M D+

16Km 550M D+

9Km 350M D+ .

Place de l’Hôtel de Ville Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Composed mainly of trails, the course winds through vineyards, forests, the remains of the pagan wall and numerous viewpoints.

L’événement Trail La Landsberg Barr a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme du pays de Barr