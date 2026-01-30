Trail Passe-partout Triouzoune Neuvic
Trail Passe-partout Triouzoune Neuvic samedi 21 mars 2026.
Trail Passe-partout Triouzoune
Neuvic Corrèze
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
On compte sur vous au Lac de Triouzoune à Neuvic pour une journée randonnée et parcours de trail
Des parcours pour tous 5 parcours de 200m à 28km, randonnée et retrait des dossards à partir de 8h.
Journée festive animations avec stands autour de l’inclusion, concerts à partir de 13h30 avec Color Pourpre , Seventh Sky et Baptiste Ventadour
Sur réservation site (12€) ou stands sur place et buvette. .
Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bonjour@trail-passe-partout.fr
English : Trail Passe-partout Triouzoune
