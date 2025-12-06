Trail Urbain du Chat Perché

Place Précipiano Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2026-12-05

Le Trail Urbain du Chat Perché vous fait découvrir Dole en courant comme vous ne l’avez jamais vu.

Passage dans des lieux emblématiques de la Ville de Dole, de nuit, à la lueur de votre frontale. 8 et 15km au choix.

Les Courses Kids (5 à 10ans) entièrement gratuites sont mises en place cette année. .

Place Précipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Trail Urbain du Chat Perché Dole a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE