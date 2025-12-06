Trail Urbain du Chat Perché Dole
Trail Urbain du Chat Perché Dole samedi 6 décembre 2025.
Trail Urbain du Chat Perché
Place Précipiano Dole Jura
Gratuit
Gratuit
2025-12-06 17:00:00
2026-12-05 22:00:00
2025-12-06 2026-12-05
Le Trail Urbain du Chat Perché vous fait découvrir Dole en courant comme vous ne l’avez jamais vu.
Passage dans des lieux emblématiques de la Ville de Dole, de nuit, à la lueur de votre frontale. 8 et 15km au choix.
Les Courses Kids (5 à 10ans) entièrement gratuites sont mises en place cette année. .
Place Précipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
