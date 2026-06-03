Train du Père Noël Gare de Tence Tence

Informations pratiques

Tence

Train du Père Noël

Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 14:30:00

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-12-19

Balade magique avec le Père Noël à bord du Velay Express ! Départ 14h30 de la gare de Tence y pour un voyage féérique dans l’univers de Noël. Petits et grands, laissez-vous enchanter ! Réservation obligatoire.

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Gare de Tence 16 Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 68 06 contact@velay-express.fr

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English :

A magical ride with Santa Claus aboard the Velay Express! Depart Tence y station at 2.30pm for a magical journey into the world of Christmas. Young and old, let yourself be enchanted! Reservations required.

L’événement Train du Père Noël Tence a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon