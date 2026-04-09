Train touristique à vapeur Circuit de la Haute vallée de la Vienne 14 juillet Eymoutiers
Train touristique à vapeur Circuit de la Haute vallée de la Vienne 14 juillet Eymoutiers mardi 14 juillet 2026.
Eymoutiers
Train touristique à vapeur Circuit de la Haute vallée de la Vienne 14 juillet
Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:35:00
fin : 2026-07-14 19:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Voyage d’une journée (A/R) au départ de la gare SNCF de Limoges-Bénédictins et à destination d’Eymoutiers. Le train touristique et historique emprunte la voie ferrée de montagne Limoges-Ussel .Après avoir quitté la voie Paris-Toulouse, vous pourrez découvrir jusqu’à Châteauneuf-Bujaleuf la Haute Vallée de la Vienne. Les rails y longent la rivière dont les nombreux barrages révèlent l’activité économique de la fin du 19ème siècle. Après un court arrêt technique, vous découvrirez les Gorges de la Vienne où les ponts et les tunnels s’enchainent. Durant le voyage, vous bénéficierez d’une animation musicale (sous réserve) et de commentaires sur la ligne. Étape à Eymoutiers visite guidée sur réservation. Billets en vente à l’Office de Tourisme de Limoges , à l’Office de Tourisme des Portes de Vassivière à Eymoutiers, ou en ligne. .
Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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English : Train touristique à vapeur Circuit de la Haute vallée de la Vienne 14 juillet
L’événement Train touristique à vapeur Circuit de la Haute vallée de la Vienne 14 juillet Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Portes de Vassivière
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