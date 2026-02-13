TRAIN TOURISTIQUE POUR SÈTE FÊTE DES TRADITIONS MARITIMES

Langogne Lozère

Tarif : 24.5 – 24.5 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 08:18:00

fin : 2026-04-04 21:22:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Association AP2800 du Train Bleu du Sud vous propose chaque année de superbes voyages , cette année venez vivre un voyage à bord de la rame historique pour rejoindre la Fête des traditions maritimes à Sète.

Réservation obligatoire.

L’Association AP2800 du Train Bleu du Sud vous propose chaque année de superbes voyages , cette année venez vivre un voyage à bord de la rame historique pour rejoindre la Fête des traditions maritimes à Sète.

Le Train Bleu du Sud propose uniquement des voyages aller et retour.

Plusieurs gares de départ vous sont proposée Langogne, La Bastide, Villefort, Genolhac, La Grand Combe, Alès, Nîmes et Montpellier.

Réservation obligatoire. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 6 34 13 61 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association AP2800 du Train Bleu du Sud offers you superb trips every year. This year, come and experience a trip aboard the historic train to join the Fête des traditions maritimes in Sète.

Reservations required.

L’événement TRAIN TOURISTIQUE POUR SÈTE FÊTE DES TRADITIONS MARITIMES Langogne a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT Langogne