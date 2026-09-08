Trait libre – Stage de théâtre, Association Trait Libre, Draguignan

Informations pratiques

Trait libre – Stage de théâtre 19 octobre 2026 – 19 avril 2027, les lundis Association Trait Libre Var

150 € la semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T10:00:00+02:00 – 2026-10-19T15:00:00+02:00

Fin : 2027-04-19T10:00:00+02:00 – 2027-04-19T15:00:00+02:00

Stage de théâtre proposé par Trait libre aux enfants et pré-ados de 8 à 13 ans.

Vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 15h

Du 19 au 23 octobre

du 21 au 25 décembre

du 22 au 26 février

Du 19 au 23 avril

Renseignements et inscriptions : 06.15.19.70.90 (Carole)

Tarif : 150 € la semaine

TRAIT LIBRE

332 bd des Remparts

Association Trait Libre 332 boulevard des Remparts, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/profile.php?id=100064881003010 Centre d’expression par les arts plastiques et l’art-thérapie.

Stage pendant les vacances scolaires – Viens imaginer, créer, jouer !