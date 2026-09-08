Trait libre – Stage de théâtre, Association Trait Libre, Draguignan
lundi 19 octobre 2026 · Association Trait Libre · Draguignan
Informations pratiques
Trait libre – Stage de théâtre 19 octobre 2026 – 19 avril 2027, les lundis Association Trait Libre Var
150 € la semaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T10:00:00+02:00 – 2026-10-19T15:00:00+02:00
Fin : 2027-04-19T10:00:00+02:00 – 2027-04-19T15:00:00+02:00
Stage de théâtre proposé par Trait libre aux enfants et pré-ados de 8 à 13 ans.
Vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 15h
- Du 19 au 23 octobre
- du 21 au 25 décembre
- du 22 au 26 février
- Du 19 au 23 avril
Renseignements et inscriptions : 06.15.19.70.90 (Carole)
Tarif : 150 € la semaine
TRAIT LIBRE
332 bd des Remparts
Association Trait Libre 332 boulevard des Remparts, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/profile.php?id=100064881003010 Centre d’expression par les arts plastiques et l’art-thérapie.
Stage pendant les vacances scolaires – Viens imaginer, créer, jouer !
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan 10 septembre 2026
- Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 11 septembre 2026
- Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan 12 septembre 2026
- Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan 12 septembre 2026