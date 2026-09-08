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Trait libre – Stage de théâtre, Association Trait Libre, Draguignan

lundi 19 octobre 2026 · Association Trait Libre · Draguignan

Trait libre – Stage de théâtre, Association Trait Libre, Draguignan

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 avril 2027
Lieu
Association Trait Libre
Adresse
332 boulevard des Remparts, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
150 € la semaine

Trait libre – Stage de théâtre 19 octobre 2026 – 19 avril 2027, les lundis Association Trait Libre Var

150 € la semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T10:00:00+02:00 – 2026-10-19T15:00:00+02:00
Fin : 2027-04-19T10:00:00+02:00 – 2027-04-19T15:00:00+02:00

Stage de théâtre proposé par Trait libre aux enfants et pré-ados de 8 à 13 ans.

Vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 15h

  • Du 19 au 23 octobre
  • du 21 au 25 décembre
  • du 22 au 26 février
  • Du 19 au 23 avril

Renseignements et inscriptions : 06.15.19.70.90 (Carole)
Tarif : 150 € la semaine

TRAIT LIBRE
332 bd des Remparts

Association Trait Libre 332 boulevard des Remparts, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/profile.php?id=100064881003010 Centre d’expression par les arts plastiques et l’art-thérapie.
Stage pendant les vacances scolaires – Viens imaginer, créer, jouer !

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