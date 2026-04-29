Traitrs • Sunday Panic • Aucun Numéro SUPERSONIC Paris

TRAITRS (22h00)

(Cold wave – Ontario, CAN)

Le duo canadien de cold wave TRAITRS tisse des toiles cauchemardesques mêlant guitares glaciales, synthés et rythmes motorik issus de boîtes à rythmes, le tout entrelacé de paroles et d’images inspirées de l’horreur. Leurs albums studio acclamés et leurs tournées incessantes ont fait de TRAITRS l’un des nouveaux groupes gothiques phares de la scène alternative sombre à travers le monde. Formé à Toronto, au Canada, fin 2015, le chanteur et guitariste Shawn Tucker et le claviériste Sean-Patrick Nolan se sont liés d’amitié autour d’une passion commune pour le punk, le post-punk, la musique électronique et les films d’horreur d’art et d’essai. En avril 2016, TRAITRS a sorti sa première cassette, Rites and Ritual, sur le label torontois Pleasence Records. TRAITRS s’est rapidement fait remarquer avec son deuxième album de 2018, Butcher’s Coin (Pleasence Records, Manic Depression Records, Alchera Visions), acclamé par la critique. Fort du succès du premier single « Thin Flesh » et des morceaux phares en concert « The Lovely Wounded » et « The Suffering of Spiders », Butcher’s Coin s’est imposé comme l’un des albums gothiques phares de l’époque moderne. À l’heure où nous écrivons ces lignes, « Thin Flesh » compte plus de 10 millions d’écoutes sur Spotify et, en août 2024, le morceau a été utilisé dans le remake du film culte The Crow, avec Bill Skarsgård et FKA Twigs.

https://traitrs.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@TraitrsOfficial

SUNDAY PANIC (21h00)

(Cold punk – Lyon, FR)

SUNDAY PANIC, c’est le son d’une époque à bout de nerfs.

Formé à Lyon en 2021, le groupe développe un post-punk brut, tendu comme un nerf à vif, qui cogne là où ça fait mal.

Après deux EP et des tournées en France, au Royaume-Uni et en Italie, SUNDAY PANIC prépare la sortie de son premier album pour la fin d’année.

Les textes parlent d’aliénation, de travail et de manipulation, sans slogans ni posture.

Juste le constat d’un monde qui broie.

Les 3 influences : The Sound, Frustration, Blitz

https://open.spotify.com/…/artist/0l32CRpyGsqm0zUhEwpQxx

https://m.youtube.com/channel/UCGo3r5XP6cYPqYSARgRQ6WA

AUCUN NUMÉRO (20h00)

(Pop alternative – Paris, FR)

Aucun Numéro est un projet de pop alternative en français aux influences brit-pop et new-wave.

Les 3 influences : Deux, Indochine, Étienne Charry

https://aucun-numero.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@aucun_numéro

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Lundi 29 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Twin Tribes, Lebanon Hanover & She Past Away

Le lundi 29 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T19:00:00+02:00_2026-06-29T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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