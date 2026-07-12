TRAIT(s), du cirque pour petits et grands au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre Silvia Monfort · PARIS
Informations pratiques
La metteuse en scène Coline Garcia, qui aime propulser le cirque vers des territoires inattendus, imagine ici un essai graphique réjouissant. Elle prend le cercle comme matrice et
puise dans les œuvres de Vassily Kandinsky ou Joan Miró pour nourrir
cette création ultra visuelle.
Accueilli·es
dans un gradin circulaire par le circassien Jérémy Heudebert et le
musicien Romaric Bories, nous voilà embarqué·es avec eux dans une
expérience fascinante. Sous nos yeux, l’acrobate transforme la piste en
surface vivante. La musique, jouée en direct, accompagne et amplifie
chaque geste dans des improvisations pleines de liberté. Peu à peu,
l’espace se couvre de traces, comme un tableau en mouvement, dans une
célébration de l’art joyeuse et virevoltante.
« Une œuvre complète qui mêle écriture circassienne, picturale et musicale, qui fascine les enfants et enchante les adultes. » Toute la culture
« Une oeuvre intelligente et sensible, composée avec les trois instruments que sont la musique, la peinture et le cirque. » La Terrasse
Distribution
Conception, scénographie, mise en scène Coline Garcia
Interprétation Jérémy Heudebert
Musique live Lucas Desroches et Romaric Bories en alternance
Construction Pierre Pailles
Création lumière Julie Malka
Production, diffusion Laurine François, Régis Huvelin
Avec la participation du PIPD CIRC-INO
Dans ce spectacle pour tous les âges, la roue Cyr devient un véritable pinceau.
Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 11h35
samedi
de 11h00 à 11h35
dimanche
de 15h00 à 15h35
payant
de 5€ à 15€
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T18:35:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T11:00:00+02:00_2026-10-08T11:35:00+02:00;2026-10-09T11:00:00+02:00_2026-10-09T11:35:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:35:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:35:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T15:35:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS
https://theatresilviamonfort.eu/events/traits/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR
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