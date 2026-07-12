TRAIT(s), du cirque pour petits et grands au Théâtre Silvia Monfort Théâtre Silvia Monfort PARIS

Informations pratiques

La metteuse en scène Coline Garcia, qui aime propulser le cirque vers des territoires inattendus, imagine ici un essai graphique réjouissant. Elle prend le cercle comme matrice et

puise dans les œuvres de Vassily Kandinsky ou Joan Miró pour nourrir

cette création ultra visuelle.

Accueilli·es

dans un gradin circulaire par le circassien Jérémy Heudebert et le

musicien Romaric Bories, nous voilà embarqué·es avec eux dans une

expérience fascinante. Sous nos yeux, l’acrobate transforme la piste en

surface vivante. La musique, jouée en direct, accompagne et amplifie

chaque geste dans des improvisations pleines de liberté. Peu à peu,

l’espace se couvre de traces, comme un tableau en mouvement, dans une

célébration de l’art joyeuse et virevoltante.

« Une œuvre complète qui mêle écriture circassienne, picturale et musicale, qui fascine les enfants et enchante les adultes. » Toute la culture

« Une oeuvre intelligente et sensible, composée avec les trois instruments que sont la musique, la peinture et le cirque. » La Terrasse

Distribution

Conception, scénographie, mise en scène Coline Garcia

Interprétation Jérémy Heudebert

Musique live Lucas Desroches et Romaric Bories en alternance

Construction Pierre Pailles

Création lumière Julie Malka

Production, diffusion Laurine François, Régis Huvelin

Avec la participation du PIPD CIRC-INO

Dans ce spectacle pour tous les âges, la roue Cyr devient un véritable pinceau.

Du jeudi 08 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 11h35

samedi

de 11h00 à 11h35

dimanche

de 15h00 à 15h35

payant

de 5€ à 15€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T18:35:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T11:00:00+02:00_2026-10-08T11:35:00+02:00;2026-10-09T11:00:00+02:00_2026-10-09T11:35:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:35:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:35:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T15:35:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS

https://theatresilviamonfort.eu/events/traits/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/?locale=fr_FR



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