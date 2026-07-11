Informations pratiques

Béziers

TRAJECTOIRES PAR LA COMPAGNIE PYRAMID

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

Un voyage chorégraphique au cœur de cinq destins entremêlés, entre mémoire, héritage et transformation.

Trajectoires s’envisage comme une immersion dans cinq parcours de vie cinq chemins singuliers, parfois heurtés, souvent traversés de réussites, où s’entrelacent voyages, doutes, héritages familiaux et bifurcations inattendues.

Au fil de la création, chaque danseur apporte un fragment d’histoire, une part de vécu qui entre en résonance avec celle des autres, jusqu’à faire émerger un paysage commun celui des chemins qui nous conduisent à devenir ce que nous sommes aujourd’hui.

Avec plus de 80 représentations par an, en France et à l’international, la Compagnie Pyramid développe une démarche artistique singulière, à la croisée du hip-hop, du mime, du théâtre d’objet et du burlesque. Cette hybridation des disciplines lui permet de défendre une écriture scénique unique dans le paysage chorégraphique actuel. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : TRAJECTOIRES PAR LA COMPAGNIE PYRAMID

A choreographic journey into the heart of five intertwined destinies, exploring memory, heritage, and transformation.

L’événement TRAJECTOIRES PAR LA COMPAGNIE PYRAMID Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34