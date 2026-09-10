TRANSFER 2026, Palais de la Bourse de la CCI – Lille, Lille

lundi 16 novembre 2026 · Palais de la Bourse de la CCI - Lille · Lille

Informations pratiques

TRANSFER 2026 Lundi 16 novembre, 08h45 Palais de la Bourse de la CCI – Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-16T08:45:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-16T08:45:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00

Après quatre éditions plus que réussies, nous avons décidé de voir encore plus grand pour 2026 !

Un évènement dédié aux entrepreneurs, cédants ou repreneurs, aux professionnels de la transmission-reprise d’entreprise et aux acteurs publics.

Profitez de cette occasion unique pour :

Rencontrer, en un même lieu, les acteurs clés de la transmission-reprise

Bénéficier de l’expertise des conseillers CCI et de nos partenaires

Recueillir des témoignages et retours d’expérience de repreneurs et de cédants

Décrypter le marché et vous informer

Structurer votre démarche pour mener à bien votre projet

Palais de la Bourse de la CCI – Lille Pl. du Théâtre, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://transfair.hautsdefrance.cci.fr/page/transfair-2026/ »}]

Le rendez-vous de la transmission Reprise d’entreprise transmission reprise