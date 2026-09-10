TRANSFER 2026, Palais de la Bourse de la CCI – Lille, Lille
lundi 16 novembre 2026 · Palais de la Bourse de la CCI - Lille · Lille
Informations pratiques
TRANSFER 2026 Lundi 16 novembre, 08h45 Palais de la Bourse de la CCI – Lille Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T08:45:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-16T08:45:00+01:00 – 2026-11-16T16:00:00+01:00
Après quatre éditions plus que réussies, nous avons décidé de voir encore plus grand pour 2026 !
Un évènement dédié aux entrepreneurs, cédants ou repreneurs, aux professionnels de la transmission-reprise d’entreprise et aux acteurs publics.
Profitez de cette occasion unique pour :
Rencontrer, en un même lieu, les acteurs clés de la transmission-reprise
Bénéficier de l’expertise des conseillers CCI et de nos partenaires
Recueillir des témoignages et retours d’expérience de repreneurs et de cédants
Décrypter le marché et vous informer
Structurer votre démarche pour mener à bien votre projet
Palais de la Bourse de la CCI – Lille Pl. du Théâtre, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://transfair.hautsdefrance.cci.fr/page/transfair-2026/ »}]
Le rendez-vous de la transmission Reprise d’entreprise transmission reprise
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026