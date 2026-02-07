Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers ANNULE Rosnay
mercredi 21 octobre 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers ANNULE
Gommiers Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21 17:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Anne Billard vous invite à découvrir une transhumance…
La ferme de Gommiers se trouve en plein cœur de Brenne, Anne Billard y élève avec son fils des bovins et des ovins en agriculture biologique depuis 2009. Elle nous invite à vivre une petite transhumance durant laquelle nous serons tantôt devant avec la bergère tantôt derrière avec les chiens. Inutile de dire que nous serons en plein cœur de l’action ! 5 .
Gommiers Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
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English :
Anne Billard invites you to discover a transhumance…
L’événement Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers ANNULE Rosnay a été mis à jour le 2026-04-03 par Destination Brenne
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