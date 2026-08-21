Transmettre notre patrimoine gastronomique, Salle des fêtes « Roger Peyralade », Le Montat

Informations pratiques

Transmettre notre patrimoine gastronomique Dimanche 20 septembre, 14h30 Salle des fêtes « Roger Peyralade » Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Transmettre notre patrimoine gastronomique : intervention de Laurent AUSSET – Master gastronomie, vins, culture et société – ISTHIA Cahors – Université Toulouse Jean Jaurès et participation des élèves du Master.

Atelier-réalisation du pastis quercynois avec Monique VALETTE – BACH.

Salle des fêtes « Roger Peyralade » Rue du village, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie 05 65 21 01 17 Bien que construite en 1987, la salle des fêtes du Montat conserve tout son charme grâce à ses murs et à sa voûte en bois. Dotée d’un système de sonorisation, elle peut accueillir jusqu’à 300 personnes assises. La salle est également pourvue d’une cuisine équipée, d’un bar donnant sur l’extérieur, d’un espace barbecue et d’une aire de pique-nique ombragée. Grand parking à proximité.

Transmettre notre patrimoine gastronomique : intervention de Laurent AUSSET – Master gastronomie, vins, culture et société – ISTHIA Cahors – Université Toulouse Jean Jaurès et participation des du –…