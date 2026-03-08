TRANS’OCCITANIE 2026 EN HAUTE-GARONNE Toulouse

TRANS’OCCITANIE 2026 EN HAUTE-GARONNE

Dans le cadre de la deuxième édition de la Trans’Occitanie 2026, la partie se déroulant en Haute-Garonne constitue une étape clé de cette randonnée itinérante et inclusive le long du Canal des Deux Mers.

Le passage en Haute-Garonne s’effectue sur deux journées consécutives dans la section intitulée Aux Portes du Canal

3 juin 2026 Étape à Toulouse.

4 juin 2026 Itinéraire reliant Ramonville à Gardouch

Il s’agit d’une manifestation gratuite et ouverte à tous, visant à favoriser la rencontre et la mixité entre le grand public et les personnes en situation de troubles du neurodéveloppement ou de troubles psychiques.

À travers ces étapes haut-garonnaises, l’événement cherche à promouvoir l’accès au sport pour tous, la cohésion sociale et la découverte du territoire via les mobilités douces. Cette initiative s’inscrit également dans la célébration du 30ème anniversaire de l’inscription du Canal du Midi à l’UNESCO. .

English :

As part of the second edition of the Trans’Occitanie 2026, the section taking place in Haute-Garonne is a key stage in this itinerant, inclusive tour along the Canal des Deux Mers.

