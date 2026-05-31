TranSolidaire, Cour Mably, Bordeaux
TranSolidaire, Cour Mably, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
TranSolidaire Samedi 20 juin, 18h00 Cour Mably Gironde
Prix échelonné : 5€ / 8€ / 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
La TranSolidaire est un évènement caricatif pluridisciplinaire qui a pour objectif de financer les cagnottes de personnes trans dans leur parcours d’affirmation de genre. Venez voir des artistes plus talentueux·ses les un·es que les autres tout en soutenant une bonne cause !
Ouverture des portes : 18h / début du show : 19h
Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Evènement caricatif pluridisciplinaire
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