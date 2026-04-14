Travail autour du texte « Bérénice » de Racine, Théâtre Jules Julien, Toulouse
Travail autour du texte « Bérénice » de Racine, Théâtre Jules Julien, Toulouse vendredi 17 avril 2026.
Travail autour du texte « Bérénice » de Racine Vendredi 17 avril, 19h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T19:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00
Vendredi 17 avril à 19h
« Je demeurai longtemps, errant dans Césarée, Lieux charmants où mon cœur vous avait adorée. »
Passage obligé ? Monument du théâtre français ? Vieux truc poussiéreux qu’on étudie à l’école ?
Bon. C’est rien de tout cela, « les alexandrins ».
Comment ça se dit ? Comment les règles des alexandrins s’appréhendent ? Comment ça se réinvente, sans se dénaturer ?
En prenant un immense texte du répertoire, Bérénice, de Racine, on a travaillé à rendre cela concret, à faire entendre la puissance poétique de cette langue, et traverser ce paysage de langue comme un grand terrain de jeu et de liberté.
Avec : les élèves de la classe de 1ère année du cycle spécialisé, Département Théâtre du Conservatoire – Gaston Blangy, Sacha Bonicatto, Julia Borne, Margot Brasier, Victor Cuadrado, Anna Gasior, Joanna Lods, Agathe Noailly, Naïs Salsilli, Elsa Touafchia, Mathilde Treneule, Cyann Volson
Travail accompagné par : Hugues Chabalier
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Théâtre theatre spectaclevivant
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