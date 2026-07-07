Traveler – Manuel Adnot, L’Auditorium, Rezé
jeudi 20 mai 2027 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Traveler – Manuel Adnot Jeudi 20 mai 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique
De 8€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:00:00+02:00
Fin : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:00:00+02:00
Un jeu de timbres venus de la harpe, du clavecin, du piano et de la guitare dobro, soutenu par une basse électrique et une batterie, vient rencontrer ici le souffle de la trompette et un duo de voix mixte. L’ensemble, sous la direction d’Étienne Ferchaud, s’incarne par une mise en musique de textes en anglais de l’auteur Régis Langlais. Un répertoire imaginaire de chansons folk articulées autour d’un orchestre de chambre contemporain et acoustique.
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/traveler-manuel-adnot/ »}]
Ce nouveau projet d’écriture de Manuel Adnot, navigue entre folk moderne et écriture contemporaine, autour d’instruments acoustiques à cordes et lames frappées ou pincées.
Clemence Bourdaud
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