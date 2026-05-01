TRAVERSER 1936 Lodève

Lodève

TRAVERSER 1936

Quai Mégisserie Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Lecture par Dominique Dolmieu.

Musique par Henri d’Artois.

D’après Fronts populaires d’hier et d’aujourd’hui, de Stéphane Just et Ch. Berg

Lecture performée par Dominique Dolmieu, Musique par Henri d’Artois

D’après Fronts populaires d’hier et d’aujourd’hui, de Stéphane Just et Ch. Berg.

Quand Jean-François Benoit est venu proposer au Théâtre dans la Forêt de participer à son projet de célébration du 90e anniversaire du Front populaire de 1936, nous avons naturellement accepté avec joie. Nous partagions déjà ce désir de faire chose commune, de participer à des initiatives concertées entre des acteurs culturels locaux, engagés dans une relation saine avec l’institution.

Pour ma part, comme toujours, j’ai essayé de trouver le contre-pied, l’endroit de la surprise, du déplacement. D’être là où quelque chose peut manquer, où personne ne vous attend. De retrouver la tension des moments où les choses se passent, où elles peuvent basculer à tout instant. Le vif du sujet.

J’ai trouvé ce texte qui déroule, jour après jour, les évènements qui ont fait le Front populaire, qui ont porté un espoir hors du commun, avant de se retrouver en pleine catastrophe, à peine quelques mois plus tard.

Le point de vue est trotskyste. Il m’a intéressé, par sa qualité intellectuelle, authentique, utopique, et parce qu’il interroge tout un système de domination, patriarcal et colonial, tout un système de correction de la réalité. J’ai essayé de mettre à nu ce point de vue, sans lui retirer ses attributs.

Enfin, c’est aussi l’occasion de donner corps acoustique à presque une décennie de collaborations, d’abord prudentes puis confiantes, entre la trajectoire artistique de Henri d’Artois et la mienne. DD.

Henri d’Artois est tombé très jeune ? et par le plus grand des hasards ? dans la marmite musicale, et plus généralement sonore, il choisit les percussions et commence à s’épanouir dans le rock&roll avant de s’orienter très franchement vers le jazz. Aujourd’hui ses créations se concentrent autour de textes littéraires ou poétiques associés à des univers sonores proposés en multidiffusion.

En partenariat avec la Maison d’Europe et d’Orient, avec le soutien de la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac et de la DRAC Occitanie, dans le cadre de l’événement 1936 2026 il y a 90 ans, le Front Populaire.

Libre participation aux frais.

Information au 09 75 47 27 23. .

Quai Mégisserie Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 9 75 47 27 23

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English :

Reading by Dominique Dolmieu.

Music by Henri d?Artois.

Based on Fronts populaires d?hier et d?aujourd?hui, by Stéphane Just and Ch. Berg

L’événement TRAVERSER 1936 Lodève a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC