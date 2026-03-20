Le vêtement, tout un

symbole ! Comprendre, par les sens, ce qu’une tenue induit dans le regard

des autres, explorer différentes facettes de soi, jouer. C’est tout cela que

Caroline Lepeu permet dans cet atelier de déguisement de deux heures où

échanges et expressions (écriture, vidéo, photo) ont la part belle.

Pour la séance l’enfant est accompagné d’un adulte et peut apporter des vêtements de son choix.

Un atelier intergénérationnel pour se déguiser et… se découvrir !

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:30:00+02:00

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

+33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr



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