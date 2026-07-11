AGENDA · Rezé99vues
Treì – Collectif Le Grand Pas – Erwan Hamon, Janick Martin et François Robin L’Auditorium Rezé
mardi 6 octobre 2026 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8€ à 18€
Trois pièces qui explorent les directions artistiques de chaque compositeur·ice : l’une en musique amplifiée avec des instruments augmentés, l’autre acoustique portée sur l’équilibre des timbres et la spatialisation des musicien·nes et une dernière amplifiée laissant la part belle à l’improvisation. Embarquez dans une écriture au croisement de la musique contemporaine, de la musique improvisée et des musiques traditionnelles, portée par une distribution de rêve.
L’Auditorium Rezé 44400
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