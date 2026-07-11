Treì – Collectif Le Grand Pas – Erwan Hamon, Janick Martin et François Robin L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 8€ à 18€

Trois pièces qui explorent les directions artistiques de chaque compositeur·ice : l’une en musique amplifiée avec des instruments augmentés, l’autre acoustique portée sur l’équilibre des timbres et la spatialisation des musicien·nes et une dernière amplifiée laissant la part belle à l’improvisation. Embarquez dans une écriture au croisement de la musique contemporaine, de la musique improvisée et des musiques traditionnelles, portée par une distribution de rêve.

L’Auditorium Rezé 44400



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