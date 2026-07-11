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Treì – Collectif Le Grand Pas – Erwan Hamon, Janick Martin et François Robin L’Auditorium Rezé

mardi 6 octobre 2026 · L'Auditorium · Rezé

Treì – Collectif Le Grand Pas – Erwan Hamon, Janick Martin et François Robin L’Auditorium Rezé

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
L'Auditorium
Adresse
2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 8€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:00 – 21:30
Gratuit : non De 8€ à 18€  

Trois pièces qui explorent les directions artistiques de chaque compositeur·ice : l’une en musique amplifiée avec des instruments augmentés, l’autre acoustique portée sur l’équilibre des timbres et la spatialisation des musicien·nes et une dernière amplifiée laissant la part belle à l’improvisation. Embarquez dans une écriture au croisement de la musique contemporaine, de la musique improvisée et des musiques traditionnelles, portée par une distribution de rêve.

L’Auditorium Rezé 44400

Treì


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