Treì – Collectif Le Grand Pas – Erwan Hamon, Janick Martin et François Robin, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Treì – Collectif Le Grand Pas – Erwan Hamon, Janick Martin et François Robin Mardi 6 octobre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:30:00+02:00

Trois pièces qui explorent les directions artistiques de chaque compositeur·ice : l’une en musique amplifiée avec des instruments augmentés, l’autre acoustique portée sur l’équilibre des timbres et la spatialisation des musicien·nes et une dernière amplifiée laissant la part belle à l’improvisation. Embarquez dans une écriture au croisement de la musique contemporaine, de la musique improvisée et des musiques traditionnelles, portée par une distribution de rêve.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/trei-collectif-le-grand-pas-erwan-hamon-janick-martin-et-francois-robin/ »}]

E. Hamon, J. Martin et F. Robin s’associent autour d’une écriture contemporaine. Accompagnés par trois compositeurs, ils imaginent une forme orchestrale menée par un ensemble instrumental singulier.

Jérôme Sevrette