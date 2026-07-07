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AGENDA · Bellerive-sur-Allier

Très jeune public Au fond des mers Le Geyser Bellerive-sur-Allier

vendredi 16 octobre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Geyser
Adresse
43 rue Jean-Baptiste Burlot
Ville
03700 Bellerive-sur-Allier
Département
Allier
Tarif

Bellerive-sur-Allier

Très jeune public Au fond des mers

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16 17:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Spectacle immersif sous coquillage
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00  geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Immersive Show Inside a Seashell

L’événement Très jeune public Au fond des mers Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations

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