Trésors culinaires de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
Trésors culinaires de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 6 juin 2026.
Cette visite gustative à travers les échoppes et les petits commerces de bouche permet de découvrir la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or. La visite se termine par une dégustation des mets découverts au fil du parcours.
Cette visite est organisée dans le cadre d’un parcours croisé avec le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ).
À propos de guide
Hélène Tavera est conférencière spécialiste des cuisines d’ici et d’ailleurs, membre fondateur du 4C et de Quartier Libre, lieu dédié à l’alimentation dans le quartier de la Goutte d’Or.
Une visite gustative au coeur de la Goutte d’Or.
Le samedi 06 juin 2026
de 12h00 à 15h00
payant
Sur réservation
Tarifs : 12€/15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Institut des Cultures d’Islam (ICI) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026