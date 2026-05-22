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Trésors culinaires de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Trésors culinaires de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Trésors culinaires de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Institut des Cultures d'Islam (ICI)

Adresse : 19 rue Léon

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p><strong>Sur réservation</strong><br>Tarifs : 12€/15€</p>

Cette visite gustative à travers les échoppes et les petits commerces de bouche permet de découvrir la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or. La visite se termine par une dégustation des mets découverts au fil du parcours.

Cette visite est organisée dans le cadre d’un parcours croisé avec le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ).

À propos de guide

Hélène Tavera est conférencière spécialiste des cuisines d’ici et d’ailleurs, membre fondateur du 4C et de Quartier Libre, lieu dédié à l’alimentation dans le quartier de la Goutte d’Or.

Une visite gustative au coeur de la Goutte d’Or.
Le samedi 06 juin 2026
de 12h00 à 15h00
payant

Sur réservation
Tarifs : 12€/15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon  75018 Paris


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