Trésors culinaires de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Cette visite gustative à travers les échoppes et les petits commerces de bouche permet de découvrir la richesse des plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier de Château-Rouge et de la Goutte d’Or. La visite se termine par une dégustation des mets découverts au fil du parcours.

Cette visite est organisée dans le cadre d’un parcours croisé avec le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ).

À propos de guide

Hélène Tavera est conférencière spécialiste des cuisines d’ici et d’ailleurs, membre fondateur du 4C et de Quartier Libre, lieu dédié à l’alimentation dans le quartier de la Goutte d’Or.

Une visite gustative au coeur de la Goutte d’Or.

Le samedi 06 juin 2026

de 12h00 à 15h00

payant

Sur réservation

Tarifs : 12€/15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T15:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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