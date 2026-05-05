Trésors de Chine, lectures musicales de textes de Pierre Loti, Maison de Pierre Loti, Rochefort

Trésors de Chine, lectures musicales de textes de Pierre Loti Samedi 23 mai, 19h00 Maison de Pierre Loti Charente-Maritime

Séances à 19h15, 20h00, 20h45, 21h30, 22h15. 30 par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À la Maison de Pierre Loti, profitez de cette 22ème Nuit des Musées pour découvrir le jardin du célèbre Académicien où le Théâtre de Bouche d’Or vous livrera le récit (40 minutes) des souvenirs de Chine de l’écrivain rochefortais.

Séances à 19h15, 20h00, 20h45, 21h30, 22h15.

Maison de Pierre Loti 141 Rue Pierre Loti, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546829160 https://www.maisondepierreloti.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisondepierreloti.fr/ »}] Les différentes pièces de la maison retracent la vie de l’écrivain. Le Salon Rouge, décrit dans « le roman d’un enfant » présente la galerie de portraits des proches de Julien Viaud. Le Salon Bleu aménagé dans la maison acquise en 1895, a été conçu dans un style bourgeois fin de siècle par sa femme Blanche Franc de Ferrière. La salle Renaissance, salle de réception et salle de concert à la fois, accueillit la célèbre fête chinoise. La salle gothique allie des éléments de décor authentiques et des créations néomédiévales. La Mosquée comprend des collections rapportées de Syrie et de Turquie par l’écrivain. La Chambre Arabe rappelle les tentes bédouines. La sobriété de la Chambre de l’écrivain reflète sa personnalité.

Nuit européenne des musées

©Simon_DAVID_CARO