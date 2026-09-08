« TRÉSORS DE LA STATUAIRE PYRÉNÉENNE MÉDIÉVALE EN COMMINGES ET VAL D’ARAN » – conférence, Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges, Saint-Gaudens

Informations pratiques

« TRÉSORS DE LA STATUAIRE PYRÉNÉENNE MÉDIÉVALE EN COMMINGES ET VAL D’ARAN » – conférence Mardi 1 décembre, 17h30 Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T17:30:00+01:00 – 2026-12-01T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T17:30:00+01:00 – 2026-12-01T19:00:00+01:00

Une conférence sur l’étude, la protection et la restauration avec la conservation des antiquités et objets d’art de la Haute-Garonne.

Mission du ministère de la Culture bien souvent méconnue du public, la Conservation des antiquités et objets d’art départementale joue néanmoins un rôle primordial dans la préservation et valorisation du patrimoine mobilier historique. Parmi ses nombreuses attributions figure notamment l’identification et la conservation des œuvres protégées au titre des Monuments historiques. Avec souvent à la clé la découverte – voire la redécouverte – de sculptures exceptionnelles !

Au cours de cet échange, ce ne sont pas moins que deux conservatrices déléguées des antiquités et objets d’art de la Haute-Garonne, une historienne de l’art et une conservatrice-restauratrice qui vous proposeront de découvrir une sélection d’œuvres datées autour du XIVe siècle, trésors des églises commingeoises et aranaises. Objets de toutes les attentions, ces Vierge à l’Enfant, Saint-e-s et autres Évêques nous parlent de leur contexte de création tant d’un point de vue spirituel, artistique, historique voire économique, au sein de l’ancien Évêché de Comminges.

Animation :

Marie-Laurence De Chalup, conservatrice déléguée honoraire des antiquités et objets d’art de la Haute-Garonne

Carla Del Valle Lafuente, historienne de l’art et directrice du Musée du Val d’Aran à Vielha, prépare une thèse de doctorat intitulée « Art roman entre frontières : espaces, images et pouvoir dans la vallée d’Aran (XIe-XIIIe siècles) », à l’Universitat Autònoma de Barcelona

Dominique Faunières, conservatrice-restauratrice diplômée de l’INP, spécialiste des sculptures polychromées médiévales

Isabelle Sourroubille, conservatrice déléguée des antiquités et objets d’art de la Haute-Garonne pour la DRAC Occitanie.

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Mardi 1er décembre

17h30-19h

Adultes

Rdv > Médiathèque Cœur et Coteaux du Comminges, 3 rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Gratuit

Médiathèque Coeur et Coteaux du Comminges 3 rue Saint-Jean 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « antenne.archives@cd31.fr »}]

Une conférence organisée par la Société des Études du Comminges en partenariat avec l’antenne des Archives en Comminges. étude recherches