Informations pratiques

Crozon

Tréteaux chantants concours de chant + concert

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Concours de chant + concert

Le célèbre concours de chant des jeunes de plus de cinquante ans du Pays de Brest les Tréteaux chantants attend ses nouvelles voix !

Jacky Bouilliol au piano accompagnera les participants et le public pour retrouver toutes les mélodies phares qui nous réunissent.

Alors choisissez la vôtre et contactez-nous pour prendre part à la sélection de notre territoire en vue de participer à la finale à l’Aréna.

La chaleur communicative du présentateur Yvon Étienne vous portera.

Oblivia nous fera découvrir son univers original, sauvage, parfois nostalgique, à coup de riffs folk-rock lors des délibérations.

Durée 2h30

Concours + Des trous dans la chanson 12€ / 8€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

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English :

L’événement Tréteaux chantants concours de chant + concert Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime