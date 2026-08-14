Tréteaux chantants concours de chant + concert Crozon
samedi 3 octobre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Tréteaux chantants concours de chant + concert
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Concours de chant + concert
Le célèbre concours de chant des jeunes de plus de cinquante ans du Pays de Brest les Tréteaux chantants attend ses nouvelles voix !
Jacky Bouilliol au piano accompagnera les participants et le public pour retrouver toutes les mélodies phares qui nous réunissent.
Alors choisissez la vôtre et contactez-nous pour prendre part à la sélection de notre territoire en vue de participer à la finale à l’Aréna.
La chaleur communicative du présentateur Yvon Étienne vous portera.
Oblivia nous fera découvrir son univers original, sauvage, parfois nostalgique, à coup de riffs folk-rock lors des délibérations.
Durée 2h30
Concours + Des trous dans la chanson 12€ / 8€ .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Tréteaux chantants concours de chant + concert Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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