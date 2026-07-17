AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile, Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel, Rennes
lundi 14 décembre 2026 · Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile 14 – 19 décembre Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-14T13:00:00+01:00 – 2026-12-14T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T10:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Avenue du Canada, Rennes Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Quartier Bréquigny
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