Tri-troc mobile, Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel, Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile 14 – 19 décembre Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T13:00:00+01:00 – 2026-12-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T10:00:00+01:00 – 2026-12-19T17:00:00+01:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Avenue du Canada, devant l’église Saint-Marcel Avenue du Canada, Rennes Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Quartier Bréquigny