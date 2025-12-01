Tri-troc mobile Place Jean Normand, devant le conservatoire Rennes 29 juin – 3 juillet Ille-et-Vilaine

Quartier Le Blosne

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T18:00:00.000+02:00

1



Place Jean Normand, devant le conservatoire Place Jean Normand, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

