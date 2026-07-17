Tri-troc mobile, Rue Louis et René Moine, face au n°16, Rennes

lundi 5 octobre 2026 · Rue Louis et René Moine, face au n°16 · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile 5 – 10 octobre Rue Louis et René Moine, face au n°16 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T13:00:00+02:00 – 2026-10-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Rue Louis et René Moine, face au n°16 Rue Louis et René Moine, Rennes Rennes 35032 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Quartier Bréquigny