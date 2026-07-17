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Tri-troc mobile, Square de Carélie, face au n°1, Rennes

lundi 21 septembre 2026 · Square de Carélie, face au n°1 · Rennes

Tri-troc mobile, Square de Carélie, face au n°1, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Square de Carélie, face au n°1
Adresse
Square de Carélie, Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile 21 – 26 septembre Square de Carélie, face au n°1 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T13:00:00+02:00 – 2026-09-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Square de Carélie, face au n°1 Square de Carélie, Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Quartier Bréquigny

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