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AGENDA · Casteljaloux

Triathlon Cadets de Gascogne Casteljaloux

samedi 29 août 2026 · Casteljaloux

Triathlon Cadets de Gascogne Casteljaloux

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Lac de Clarens
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Casteljaloux

Triathlon Cadets de Gascogne

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

9° édition
9° édition
Samedi
– 8h30 Epreuve XS avec 400m de natation, 10 kms de vélo et 2.5 kms de course à pied
– 10h00 Epreuve L avec 1.9kms de natation, 90 kms de vélo et 21 kms de course à pied
Dimanche
– 8h30 Epreuve M avec 1.5 kms de natation, 40 kms de vélo et 10 kms de course à pied
– 14h00 Epreuve S avec 750m de natation, 20 kms de vélo et 5 kms de course à pied   .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Triathlon Cadets de Gascogne

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L’événement Triathlon Cadets de Gascogne Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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