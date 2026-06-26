Informations pratiques

Casteljaloux

Triathlon Cadets de Gascogne

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

9° édition

9° édition

Samedi

– 8h30 Epreuve XS avec 400m de natation, 10 kms de vélo et 2.5 kms de course à pied

– 10h00 Epreuve L avec 1.9kms de natation, 90 kms de vélo et 21 kms de course à pied

Dimanche

– 8h30 Epreuve M avec 1.5 kms de natation, 40 kms de vélo et 10 kms de course à pied

– 14h00 Epreuve S avec 750m de natation, 20 kms de vélo et 5 kms de course à pied .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Triathlon Cadets de Gascogne

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L’événement Triathlon Cadets de Gascogne Casteljaloux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coteaux et Landes de Gascogne